Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

انطلاق كأس أسرة من أجل مصر 4 بجامعة عين شمس .. اليوم

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:20 ص
محمود المتيني رئيس
محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس
Advertisements
ياسمين سامي
تنظم أسرة من أجل مصر المركزية مسابقة " كأس من أجل مصر ٤" وذلك تحت رعاية ا. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

ومن المقرر ان يقام الكأس في كرة القدم الخماسية على ملاعب كليتى التجارة والصيدلة و ذلك خلال الفترة من ١٢: ١٧ أكتوبر.


ويأتي ذلك تحت أشراف الدكتور تامر راضي رائد الأسرة و مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و ا. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع و ا. طارق احمد مدير عام رعاية شباب الجامعة أ. أحمد خالد منسق الأسرة و الطالب أشرف خالد رئيس إتحاد طلاب الجامعة و الطالب عمرو محمد أخ اكبر الأسرة.
Advertisements

ترشيحاتنا

قرار عاجل من ترامب بشأن العقوبات على تركيا

بسبب محمد صلاح.. عارضة الأزياء تتخلى عن العري على غلاف GQ.. شاهد

قرار تاريخى لـ مجلس الدولة.. خمسة ضوابط لتنظيم انتداب القضاة

شاهد.. فتاة تحتضن محمد صلاح فى غلاف مجلة GQ البريطانية

البترول تكشف سبب الهبوط الاضطراري لطائرتها الهليكوبتر في البحر

مدرب الزمالك السابق يتولي قيادة أهلي جدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء الخميسي تبهر جمهورها بفستان جديد.. صور

كيف علق جمهور نانسي عجرم على سعر حذائها.. شاهد

أسوان أفضل مشتى في مصر .. تراث وطبيعة خلابة في حضن النيل