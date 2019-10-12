انطلاق كأس أسرة من أجل مصر 4 بجامعة عين شمس .. اليوم

تنظم أسرة من أجل مصر المركزية مسابقة " كأس من أجل مصر ٤" وذلك تحت رعاية ا. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب



ومن المقرر ان يقام الكأس في كرة القدم الخماسية على ملاعب كليتى التجارة والصيدلة و ذلك خلال الفترة من ١٢: ١٧ أكتوبر.





ويأتي ذلك تحت أشراف الدكتور تامر راضي رائد الأسرة و مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و ا. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع و ا. طارق احمد مدير عام رعاية شباب الجامعة أ. أحمد خالد منسق الأسرة و الطالب أشرف خالد رئيس إتحاد طلاب الجامعة و الطالب عمرو محمد أخ اكبر الأسرة.