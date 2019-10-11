عمرها 500 سنة فقط.. توفيق عكاشة: تركيا مازالت في مرحلة الرضاعة بالنسبة لمصر.. قيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن كل من يعيش على الأراضي العربية وحتى نهر البوسفور في تركيا هم من أبناء سيدنا إسماعيل وأن العرق التركي عرق حديث ليس من الأعراق القديمة التي ضربت في جدار التاريخ منذ آلاف السنين.



وأضاف توفيق عكاشة، من خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أنه لم تكن هناك دولة باسم تركيا منذ عشرة قرون تقريبا، لافتا إلى أنه بدأ ظهور هذا الاسم بعد الفتوحات الإسلامية في بلاد ما بين النهرين.



وأوضح عكاشة، أن دولة تركيا تكونت من مجموعة من الأعراق التي تسكن حول موقعها الحالي وأنه قبل ذلك لم يكن هناك دولة باسم تركيا بل كانوا مجموعة من القبائل المتفرقة.



وتابع توفيق عكاشة، أنه عند مراجعة تاريخ دولة تركيا سنكتشف أنها لم تتجاوز 5 قرون من الزمن على إنشائها وأن تركيا بالنسبة إلي مصر في مرحلة الرضاعة لأن مصر عمرها 9 آلاف عام، ولا يمكن أن تقارن بدولة عمرها 500 سنة".