Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عمرها 500 سنة فقط.. توفيق عكاشة: تركيا مازالت في مرحلة الرضاعة بالنسبة لمصر.. قيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:23 م
الاعلامي توفيق عكاشة
الاعلامي توفيق عكاشة
Advertisements
قسم التوك شو
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن كل من يعيش على الأراضي العربية وحتى نهر البوسفور في تركيا هم من أبناء سيدنا إسماعيل وأن العرق التركي عرق حديث ليس من الأعراق القديمة التي ضربت في جدار التاريخ منذ آلاف السنين.

وأضاف توفيق عكاشة، من خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أنه لم تكن هناك دولة باسم تركيا منذ عشرة قرون تقريبا، لافتا إلى أنه بدأ ظهور هذا الاسم بعد الفتوحات الإسلامية في بلاد ما بين النهرين.

وأوضح عكاشة، أن دولة تركيا تكونت من مجموعة من الأعراق التي تسكن حول موقعها الحالي وأنه قبل ذلك لم يكن هناك دولة باسم تركيا بل كانوا مجموعة من القبائل المتفرقة.

وتابع توفيق عكاشة، أنه عند مراجعة تاريخ دولة تركيا سنكتشف أنها لم تتجاوز 5 قرون من الزمن على إنشائها وأن تركيا بالنسبة إلي مصر في مرحلة الرضاعة لأن مصر عمرها 9 آلاف عام، ولا يمكن أن تقارن بدولة عمرها 500 سنة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معرفش مين ده.. توفيق عكاشة: بقالي 50 سنة بسمع كلمة أبو رجل مسلوخة.. فيديو

توفيق عكاشة: هناك مافيا تعمل على هدم شباب مصر بالمخدرات.. فيديو

توفيق عكاشة: الفراعنة عملوا طقم أسنان واحنا نايمين في التكييف.. فيديو

توفيق عكاشة: إعلام الأعداء يحاول انقسام الشعب على نفسه

توفيق عكاشة: جيش مصر الأقدم في التاريخ وخاض أكثر من 1400 معركة.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. فتاة تحتضن محمد صلاح فى غلاف مجلة GQ البريطانية

فى أول ظهور إعلامي.. مصطفى أبو تورتة يكشف سبب تركه لـ نيهال فى حفل الخطوبة.. شاهد

الجزيرة تواصل الفبركة .. حقيقة تجمع مواطنين أمام منزل الطالب ضحية المنوفية

قرار عاجل من ترامب بشأن العقوبات على تركيا

صحيفة إنجليزية تهاجم مانشستر يونايتد بسبب الأهلي المصري

أحمد ياسر ريان يتقدم للمنتخب الأوليمبي فى ودية جنوب إفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجمال .. مواكب الطرق الصوفية بالقليوبية في طريقها إلى مولد السيد البدوي ..صور

افينتادور SVR.. آخر لامبورجيني بدون محرك كهربائي.. صور

حادث مأساوي.. اشتكته إلى مديره فانتقم منها بأسوأ طريقة ممكنة.. صور