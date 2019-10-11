منها رفع مستواها الاقتصادي.. تعرف على تفاصيل مبادرة أنت عظيمة في السويس

واصل حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد، رئيس الحزب، فعاليات مبادرة أنت عظيمة فى محافظة السويس، من خلال تنظيم ندوة عن دور المرأة فى بناء الأسرة، بمقر الغرفة التجارية، بحضور المحاسب أحمد خشانة أمين الحزب فى السويس، والنائبة رشا رمضان أمينة المرأة بالمركزية، وفاء سليمان أمينة المرأة بمحافظة السويس ووفد من أمانة الحزب المركزية.



وأكدت النائبة رشا رمضان، أن مبادرة "أنت عظيمة " تهدف إلى بناء قدرات المرأة المصرية في أهم ثلاثة محاور مما سيعود بالنفع علي كل أفراد الأسرة والمجتمع والاقتصاد الوطني.



وأضافت أمينة المرأة بالمركزية، أن الندوة تناولت المحاور الثلاثة لمبادرة "أنتِ عظيمة بتعليمك، بتنظيمك، بعملك" وركزت على المحور الثالث الذى يتعلق بعمل المرأة حيث ستعمل أمانة المرأة على دعم ومساعدة المرأة في إقامة بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مما يساهم في رفع مستوى المرأة اقتصاديًا.



وقال المحاسب أحمد خشانه أمين الحزب بالسويس أن دور المرأة يكمن فى المشاركة الفعالة فى مناقشة تنظيم الأسرة ومردودها على الوطن والأفراد كما حث على أهمية التعليم ومحو امية جميع المواطنين حتى يكون لديهم المعرفة فى المشاركة الفعالة ومعرفة حقوقهم وواجباتهم.



وأشارت وفاء سليمان أمينة المرأة بالسويس إلى أن المبادرة انطلقت فى الأساس للمساهمة فى توفير دخل للأسر المنتجة، لافتة إلى أن أمانة المرأة في المحافظة تعمل على التنسيق مع الشؤون الاجتماعية وفصول محو الأمية لتعليم الكبار واستمرار تلك المبادرة فى جميع ربوع المحافظة.