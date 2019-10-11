في عيد ميلاده.. عمرو دياب يتصدر ترند تويتر

تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع “تويتر“، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الـ58.



وهنأ العديد من النجوم والجماهير النجم عمرو دياب، بهذه المناسبة، كما حرص كلا من كنزي وجانا عمرو دياب، على تهئنة والدهما الهضبة بعيد ميلاده الـ58، الذي يوافق اليوم الجمعة 11 من أكتوبر، وذلك عبر حسابيهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.



وتُرجمت أغانى عمرو دياب إلى عدة لغات أهمها الإنجليزية والروسية والكرواتية والبلغارية والتركية والألبانية والهندية واليونانية والفرنسية.



وأصبح عمرو دياب أول فنان عربي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية لحصوله على أكبر عدد من جوائز الموسيقي العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط.



