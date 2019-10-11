مطار القاهرة اليوم.. هليكوبتر تهبط اضطراريا في البحر ونجاة ركابها.. قرية البضائع تنهي شحن جثمان المخرج التونسي شوقي الماجري.. وتستقبل جثمان طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق

جثمان طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق يصل القاهرة قادما من جنيف

قرية البضائع تنهي إجراءات شحن المخرج شوقي المجرى إلى تونس

طائرة هليكوبتر تهبط اضطراريا في البحر ونجاة ركابها

مطار سانت كاترين يستقبل وفود احتفالية " هنا نصلي معا"

سقوط راكب سعوي في أيدى رجال الجمارك لتهريبه أدوية سرطان



ينشر موقع صدى البلد الإخباري أبرز الأخبار التي نشرت عن حركة مطار القاهرة على مدار اليوم، الجمعة، والتي كان آخرها وصول جثمان الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، الذي وافته المنيه أمس الاول الأربعاء، في جنيف، قادما ليواري الثرى في مثواه الأخير بالقاهرة.



وتسلمت أسرة وزير الاتصالات الأسبق الراحل طارق كامل،جثمان الراحل عند باب 35 بالمطار، بعد إنهاء إجراءات وصوله على متن رحلة مصر للطيران رقم 772‪ القادمة من جنيف، ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على جثمان وزير الاتصالات الأسبق، ظهر غدا السبت، بمسجد الحصري في 6 أكتوبر والعزاء الاتنين مساء بمسجد عمر مكرم.



وكان الدكتور طارق كامل تولى منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من يوليو 2004 إلى فبراير من عام 2011 في حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق؛ وضع خلالها استراتيجية متكاملة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر حقق من خلالها القطاع طفرات نمو غير مسبوقة أشادت بها المؤسسات الدولي.



كما أطلق عددًا من المبادرات القومية الكبرى التي ساهمت بشكل كبير في نشر تطبيقات واستخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مختلف شرائح المجتمع المصري، ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لدى الشباب وإعداد كوادر من القيادات المتخصصة المتميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم أيضا، إجراءات شحن جثمان المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، إلى دولة تونس ليواري الثرى بمثواه الأخير هناك، بعد وفاته أمس الخميس، في أحد مستشفيات القاهرة، إثر إصابته بأزمة قلبية.



قالت مصادر بمطار القاهرة، إن إن قرية البضائع شحنت الجثمان على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى تونس، صباح اليوم الجمعة، بعد انتهاء كافة الإجراءات الخاصة به، تحت إشراف إدارة الحجر الصحي بالمطار برئاسة الدكتور حازم حسين.



وكان المخرج الراحل شوقي الماجري، يتواجد في القاهرة من أجل التحضير لمسلسل جديد وتعرض لوكعة صحية توفى على إثرها، واستجابت السفارة التونسية بالقاهرة لأسرة "الماجري"، وسرعان ما تم إنهاء إجراءاته لنقله إلى مثواه الأخير في تونس.



شوقي الماجري من مواليد نوفمبر 1961، وقدم العديد من الأعمال التي تعلق بها الجمهور في الوطن العربي، أبرزها "أسمهان" و"سقوط حر" و"مملكة النمل"، وأعمال أخرى كثيرة اسعدت الملايين من عشاق السينما والتليفزيون .



وشهد مطار سانت كاترين، توافد الضيوف المشاركين في الدورة الخامسة لاحتفالية ملتقى الأديان المنعقد في مدينة سانت كاترين حتى يوم 12 أكتوبر الجاري " تحت شعار "هنا نصلي معا"، بهدف تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر بكافة أنشطتها بالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة والجهات المعنية.



وصرح الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، بأن هذا الحدث يأتى تزامنًا مع أعمال تطوير مطار سانت كاترين والتي شملت رفع كفاءة الممر الرئيسى والترمك والاستراحة المخصصة لاستقبال السائحين و ساح انتظار السيارات، بالإضافة إلى زيادة مجموعات العمل بالمطار لتقديم وتسهيل كافة إجراءات سفر ووصول الوفود المشاركة فى الملتقى ، والذى يأتى وفقا لتوجيهات وزارة الطيران ،فى تقديم كافة أوجه الدعم للوفود المشاركة، والعمل على خروج الملتقى بصورة عالمية مشرفة تليق بمكانة مصر الحضارية والتاريخية وإرسال رسالة سلام إلى العالم أجمع لترسيخ مفهوم تسامح الأديان.



واستقبل مطار سانت كاترين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، العديد من رحلات الطيران الشارتر التي تضم أفواج سياحية من مختلف أنحاء العالم لما تمتلكه سانت كاترين من مقومات طبيعية وتاريخية ودينية تجعلها من المقاصد السياحية المصرية الهامة.



وضبطت جمارك الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة عبد الحليم محمد مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية كبيرة من أدوية السرطان بحوزة راكب سعودي قادم من إيطاليا بالمخالفة للقانون وتم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات.



وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة اير ايطالي القادمة من مالبينسا، اشتبه محمد يوسف رئيس القسم المعين على لجنة الخط الاخصر في راكب سعودي قادم من مالبينسا إيطاليا.



وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة محمد طلعت مأمور الفحص فتم الإفادة بوجود أجسام معتمة، وبالعرض على مدحت رجب مدير الحركة كلف محمود حسب بتفتيش الحقائب فتم ضبط كمية الأدوية الخاصة بمرض السرطان، فتم تشكيل لجنة للتفتيش مكونة من محمود عبد الرؤوف ومحمد عدلي ومصطفى محمد واحمد خيري ومحمد ابو رحاب للعد والجرد برئاسة صابر عبد الحميد فتبين وجود 308 عبوة أدوية السرطان من حقن وشرائط أدوية وامبولات وغيره مخبأة بين طيات الملابس، قرر إبراهيم عبد اللطيف اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 45 لسنة 2019.



وأعلنت وزارة الطيران المدني، مساء اليوم، أن طائرة هليكوبتر تابعة لشركة PAS لخدمات البترول، هبطت اضطراريا في البحر على بعد ٦٥ ميلا شمال بورسعيد أثناء عودتها من أحد حفارات البترول متجهة إلي مدينة بورسعيد.



قال مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدنى، إن طائرة الخدمات البترولية كان على متنها 3 ركاب أجانب واثنين من أفراد الطاقم، واستطاعوا الهبوط بسلام دون أي خسائر في الأرواح.



وأضاف المصدر، أنه تم إرسال فريق البحث والإنقاذ لتحديد موقع الحادث وانتشال ركاب الطائرة واسعافهم وتم تشكيل لجنة للوقوف علي أسباب الواقعة.



