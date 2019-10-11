العراق يحقق في أحداث المظاهرات.. وقرار بشأن الاجتياح التركي لسوريا

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الجمعة، إن مجلس الأمن الوطني، وجه بالتحقيق فيما حدث خلال التظاهرات على مدار 5 أيام، مشيرا إلى أنه وجه أيضا بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية.



وأعلن مكتب عادل عبد المهدي في بيان أن "مجلس الأمن الوطني عقد جلسة استثنائية اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي"، موضحا أن "الهدف من ذلك هو لمناقشة وتدارس الأحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات وحجم الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية، ومصير التحقيقات الأولية وتحديد الجهات المسببة والمتورطة بذلك".



وأضاف مكتب رئيس الوزراء العراقي، أن "المجلس وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق بحالات الاستشهاد والإصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الأجهزة الأمنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين خلال مدة ٥ أيام اعتبارا من تاريخ الـ12 من أكتوبر".



وأشار مكتب رئيس الوزراء العراقي إلى أنه "قرر الإسراع باستكمال تشكيل قوة حفظ القانون".



وأوضح مكتب رئيس الوزراء العراقي أن "المجلس ناقش تداعيات الاجتياح التركي العسكري للأراضي السورية ومايخلفه من آثار على العراق"، لافتا إلى أنه "وجه بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية من خلال قيادة قوات حرس الحدود والقطاعات العسكرية للجيش العراقي والحشد الشعبي، مع استثناء قيادة قوات الحدود من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض بناء الاسيجة السلكية والأبراج ونصب الكاميرات الحرارية لتأمين الحدود العراقية السورية، وتخويل وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الصلاحيات الإدارية والمالية لبناء مخيم يحتوي سكان مخيم الهول السوري".



وأكد مكتب رئيس الوزراء العراقي، أن "المجلس بحث موضوع ضباط وزارة الدفاع المتسربين من الخدمة والعمل على إعادتهم إلى وحداتهم السابقة"، موضحا أنه "وجه بأن تتولى وزارة الدفاع التنسيق مع وزارة المالية لغرض إيجاد الحلول المناسبة لتأمين رواتبهم".