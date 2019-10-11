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رياضة

طائرة الأهلي تهزم الشرقية للدخان في الدوري

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:08 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب نظيره فريق الشرقية للدخان في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري.

 وأقيمت المبارة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة وشهدت أداء قويا من جانب الفريقين ونجح الأهلي في حسمها لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي : ٢٦-٢٨ و٢٥-١٤ و٢٨-٢٦ و٢٥-١٩. 

وأقيمت المبارة في غياب عدد كبير من لاعبي الأهلي بسبب التواجد مع المنتخب الوطني الذي يشارك ببطولة كأس العالم في اليابان وهم عبدالله عبدالسلام واحمد صلاح ومحمد عادل واحمد عبدالعال وعبدالرحمن سعودي وحسام يوسف واحمد سعيد.
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