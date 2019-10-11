كريستيانو رونالدو يسجل هدفا عالميا أمام لوكسمبورج.. فيديو

أضاف كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفينتوس الإيطالي ، الهدف الثاني لمنتخب بلاده البرتغال في شباك نظيره منتخب لوكسمبورج ، ضمن منافسات الجولة السابعة لتصفيات يورو 2020.



وأحرز كريستيانو رونالدو، الهدف في الدقيقة 65 ، بعد انفراده بحارس لوكسمبورج ، ليستغل تقدمه ، ويضع الكرة من فوقه "لوب " لتسكن الشباك ، مضيفًا الهدف الثاني لمنتخب بلاده.



وسبق رونالدو في التهديف، زميله، بيرناندو سيلفا، بالهدف الأول في الدقيقة 16 من عمر المباراة.



