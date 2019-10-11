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رياضة

كريستيانو رونالدو يسجل هدفا عالميا أمام لوكسمبورج.. فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:26 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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إسماعيل محمود
أضاف كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفينتوس الإيطالي ، الهدف الثاني لمنتخب بلاده البرتغال في شباك نظيره منتخب لوكسمبورج ، ضمن منافسات الجولة السابعة لتصفيات يورو 2020.

وأحرز كريستيانو رونالدو، الهدف في الدقيقة 65 ، بعد انفراده بحارس لوكسمبورج ، ليستغل تقدمه ، ويضع الكرة من فوقه "لوب " لتسكن الشباك ، مضيفًا الهدف الثاني لمنتخب بلاده.

وسبق رونالدو في التهديف، زميله، بيرناندو سيلفا، بالهدف الأول في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

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