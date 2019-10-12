تصرف مفاجئ من عروس يوم زفافها يثير الجدل على مواقع التواصل.. شاهد

عروس عاشقة للتحدي قررت الخروج عن المألوف تمامًا في حفل الزفاف، وأقدمت على تصرف مفاجئ وغريب من نوعه يوم زواجها، لدرجة أنه أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.



أوضحت صحيفة "The Sun" البريطانية أن العروس، التي لم يتم الإشارة إلى هويتها، أقدمت على إفساد فستان زفافها تمامًا عن عمد، لسبب لا يمكن فهمه، حيث سُكب على فستانها "زيت سيارات" أثناء خضوعها لجلسة تصوير غير تقليدية في "مرآب للسيارات".



وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مجموعة صور للعروس، التي يُعتقد أنها من الولايات المتحدة الأمريكية، قبل وأثناء وبعد إفساد فستان زفافها بزيت السيارات.



وتظهر العروس في إحدى الصور وهي تتفقد محرك إحدى السيارات في المرآب، قبل أن يتم سكب عبوة كاملة من زيت المحرك على رأسها في مشهد يكاد لا يُصدق.



وذكرت الصحيفة البريطانية أن ذلك النوع من جلسات التصوير عادة ما يتم بعد حفل الزفاف.



وأشارت الصحيفة إلى أن جلسة التصوير التي خضعت لها العروس في مرآب السيارات أثارت موجة من الجدل والسخرية على موقع "فيس بوك" بعد انتشار صورها، حيث أعربت إحدى الرواد عن دهشتها تحديدًا حيال اللقطة التي تم فيها سكب زيت المحرك على العروس، قائلة إن تنظيف شعرها من الزيت سيكون صعبًا للغاية.



ولفتت أخرى إلى أنه كان من الأفضل أن تتبرع بالفستان لعروس أخرى لا يمكنها تحمل تكلفة فستان زفاف جديد، في حين علقت إحدى الرواد ساخرة من ذوق العروس في اختيار فستانها، قائلة إنه كان يتوجب عليها إفساد "هذا الشئ" قبل الزفاف.