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أخبار البلد

السفير المصري في موسكو يناقش آخر الاستعدادات لعقد قمة روسيا أفريقيا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:08 م
صدى البلد
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محمد وديع
عقد إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا، وميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس "بوتين" للشرق الأوسط وأفريقيا، جلسة إحاطة في مقر وزارة الخارجية الروسية، لسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة لدى موسكو خُصصت لتناول الترتيبات الخاصة للإعداد لقمة روسيا/أفريقيا، والمنتدى الاقتصادي المقرر عقده على هامش القمة يومي 23 و24 أكتوبر الجاري.

وجاءت الجلسة في إطار التشاور والتنسيق المتواصل بين روسيا ومصر والدول الإفريقية لوضع اللمسات النهائية على جدول الأعمال، والترتيبات النهائية الخاصة بالقمة.

وأكد السفير المصري في موسكو على أهمية تلك القمة في تدشين مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، مشيدًا بالتطور الكبير في العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأعرب السفراء الأفارقة المعتمدون لدي موسكو عن الامتنان للجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية لإنجاح تلك القمة، مشيرين إلى أن عيون كل الأفارقة ستكون مصوبة تجاه سوتشي خلال فترة انعقاد القمة.

جدير بالذكر أن القمة ستكون برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين وتُعد القمة الأولي من نوعها بين الجانبين الروسي والإفريقي، والحدث الأضخم الذي تستضيفه روسيا على هذا المستوى.
السفير المصري في موسكو يناقش آخر الاستعدادات لعقد قمة روسيا أفريقيا
السفير المصري في موسكو يناقش آخر الاستعدادات لعقد قمة روسيا أفريقيا
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