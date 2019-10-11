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محافظات

النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:51 م
اللواء خالد عقل
اللواء خالد عقل
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عبد العزيز جمال
كشف اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، عن خطته لنظافة وتجميل شوارع الحي بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وتابع رئيس حي النزهة، حملة النظافة والتجريد على بعض مناطق الحي طبقا للخطة المستمرة فى هذا الشأن، وقد شملت الحملة تجريد ونظافة ميدان سانت فاتيما وميدان الحجاز.

وأوضح رئيس حي النزهة، أن الخطة شملت الخطة، تجريد ونظافة طريق العروبة وشارع النزهة، وكذلك شارع عبد الحميد بدوى من فريد سميكة الى تقاطع عمار بن ياسر، ورفع مخلفات قص الاشجار والنجيلة من شارع 6 أكتوبر.

وأكد رئيس حي النزهة، أنه تم رفع مخلفات قص الاشجار من المنطقة الأولى بمصر التعمير وجار الاستمرار بالعمل اليومى فى رفع الكفاءة والتجريد والنظافة وفقا للخطة بحيث تشمل كافة المناطق بدائرة الحى.

وأشار رئيس حي النزهة، إلى استمرار تنفيذ الخطة حتى في أيام الأجازات بخلاف العمل اليومى للنظافة بكل المناطق، والتي تشمل تجريد الأتربة والنظافة ورفع مخلفات الأشجار.
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
النزهة تتجمل.. رئيس الحي: خطة مستمرة لتنظيف الشوارع والميادين.. شاهد
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