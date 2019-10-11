كيف علق جمهور نانسي عجرم على سعر حذائها.. شاهد

اعتادت المطربة نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورها التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



وظهرت نانسي عجرم وهى تنتعل فى قدميها حذاء مكشوف ذا كعب عالى وبلون أسود، أثناء ظهورها فى إحدى الحفلات التي تحييها.



وبلغ سعر حذاء نانسي عجرم 3200،00 ريال سعودي، 13,889.48 جنيه مصري.



وعلقت إحدى المعجبات للفنانة قائلة: "سعره حلو".



وتتمتع نانسي عجرم دائمًا بذوق واستايل أنيق يميزها عن غيرها من النجمات ويكشف دائمًا عن قوامها الرشيق والممشوق، فهي تعتمد على الأزياء التى تزيد من جمالها.