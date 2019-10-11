توفيق عكاشة: نحن أمام حرب مع النفس ويجب التفوق على أنفسنا.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إننا أمام حرب مع النفس ويجب أن نتفوق على أنفسنا ونسقط المصالح الشخصية في سبيل عدم هلاك العرب، لافتا إلى أن عدم هلاك العرب يكمن في وحدتهم وأن دينهم المسيحي والإسلامي يحثهم على الاتحاد لان في الاتحاد قوة وفي التفرق ضعف.



وأضاف توفيق عكاشة، من خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" ، أنه يتمنى أن يقف كل العرب وقفة مع أنفسهم ويعيدوا حساباتهم من شعوب وحكومات وحكام من أجل عدم هلاك العرب.



وتابع عكاشة، أن ارادة الله فوق ارادة البشر وأن مصر في رعاية الرحمن بشعبها وقوة جيشها وأمنها وأنه يجب أن نستودع الله الأمانة و نستودع انفسنا لله سبحانه وتعالى أمانة.