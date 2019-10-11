Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

توفيق عكاشة: نحن أمام حرب مع النفس ويجب التفوق على أنفسنا.. فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:12 م
الاعلامي توفيق عكاشة
الاعلامي توفيق عكاشة
Advertisements
قسم التوك شو
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إننا أمام حرب مع النفس ويجب أن نتفوق على أنفسنا ونسقط المصالح الشخصية في سبيل عدم هلاك العرب، لافتا إلى أن عدم هلاك العرب يكمن في وحدتهم وأن دينهم المسيحي والإسلامي يحثهم على الاتحاد لان في الاتحاد قوة وفي التفرق ضعف.

وأضاف توفيق عكاشة، من خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" ، أنه يتمنى أن يقف كل العرب وقفة مع أنفسهم ويعيدوا حساباتهم من شعوب وحكومات وحكام من أجل عدم هلاك العرب.

وتابع عكاشة، أن ارادة الله فوق ارادة البشر وأن مصر في رعاية الرحمن بشعبها وقوة جيشها وأمنها وأنه يجب أن نستودع الله الأمانة و نستودع انفسنا لله سبحانه وتعالى أمانة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إطلاق مشروع حياة كريمة.. توفيق عكاشة يوجه رسالة نارية لـ تميم.. فيديو

توفيق عكاشة: مصر تتعرض لأشرس أنواع الحروب لهذا السبب.. فيديو

عكاشة: جيش مصر يواجه التحديات وجاهز للدفاع عن الوطن..فيديو

توفيق عكاشة: نصر أكتوبر المجيد وحد العرب.. فيديو

ترشيحاتنا

ثعبان يتسلل إلى داخل قبر الميت أثناء مراسم الجنازة.. شاهد ما حدث

اتحاد الكرة يكشف حقيقة احتفال 3 حكام بفوز الأهلى بـ درع الدوري

في عيد ميلاد عمرو دياب.. شاهد أول ظهور له مع دينا الشربيني

زوجة ضحية المدرسة بالإسكندرية: طلبت النجدة ولم يغثني أحد من المدرسين

موعد مباراة مصر وبتسوانا والقنوات الناقلة

تونس.. نبيل القروي وقيس سعيد يتفقان بشأن الجهاز السري لحركة النهضة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان أفضل مشتى في مصر .. تراث وطبيعة خلابة في حضن النيل

بـ الجمال .. مواكب الطرق الصوفية بالقليوبية في طريقها إلى مولد السيد البدوي ..صور

افينتادور SVR.. آخر لامبورجيني بدون محرك كهربائي.. صور