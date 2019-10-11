ورد سؤال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية من سائل يقول " ما حكم أخذ المصاحف الموقوفة بالمساجد بدون إذن مسؤول المسجد.



وأجاب الدكتور شوقي علام، في فتوى له، أن كل ما هو موقوف للمسجد لا يجوز الخروج به مِن المسجد؛ سواء أَذِن له المسؤول أم لم يَأذَن، ومَن أخذ شيئًا من المصاحف الموقوفة على المسجد فيجب عليه أن يَرُدَّها، وإن حصل تَلَفٌ أو ضياع لهذه المصاحف فإنه يَلْزَمه أَنْ يأتي بمثلها ويَرُدَّها ويتوب إلى الله تعالى.



حكم كشف المرأة رأسها أثناء قراءة القرآن



ورد سؤال لدار الإفتاء من سائلة تقول "إذا قرأتِ المرأة في المصحف بدون أن تضع على رأسها غطاء، وبدون وضوء؛ حرام، أم مكروه، أم لا؟



أجابت الدار في فتوى لها، أن للمحدثة حدثًا أصغر قراءةُ القرآن وإن حَرُمَ مَسُّها للمصحف، كما يجوز لها قراءة القرآن مع كشف رأسها بلا كراهة.



علي جمعة يوضح موقف المرأة من الصلاة إذا زادت أيام الحيض



أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، ان صلاة المرأة الحائض او صيامها مرتبط بنزول الدم او امتناعه فإذا كانت عادتها تستمر لـ 4 أيام وبعد عدة أشهر حدث تغير وأصبحت 5 أيام تمتنع عن الصلاة والصوم والعبادة طوال الـ 5 أيام حتى ولو استمر نزول الدم 6 أيام .



وأضاف علي جمعة، خلال إحدى الدروس الدينية، أن الدم الذي يخرج من المرأة لا يُعتبر حيضًا إلاّ إذا كان في زمن الحيض، لأن الحيض يُطلق على السيلان، وهو الدم الكثير المعروف، موضحًا أن الذي يسبق أيام الحيض من صُفْرِة أو كُدْرَة، لا يُعتَبَر حيضا.



وأوضح المفتي السابق، إنه إذا كان للمرأة عادة مستمرة وكان سائلا من الدم أيا كان من لون ينزل عليها بعد انتهاء عادتها فهذا ليس من الحيض وإنما هو استحاضة، فلا تلتفت إليه وتتوضأ لكل صلاة وتصوم، مضيفا وإن كان هذا في أيام عادتها فهو حيض، فلا تصلي ولا تصوم.

