فوز الدكتور هشام صبحي بمنصب نقيب أطباء الغربية ..صور

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الأطباء بمحافظة الغربية اليوم عن فوز كل من الدكتور هشام صبحي نقيبا لأطباء الغربية وعضويه فوق السن الدكتور جرجس رزق الله والدكتور نبيل الشيخ بينما عضويه تحت السن الدكتور وليد جابر والدكتور سامح فليفل.



وكان سباق ماراثون انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة الغربية انطلقت صباح اليوم الجمعة، تحت إشراف قضائي كامل لاختيار نقيب للأطباء وعضوين فوق والسن وآخرين تحت السن حيث يتنافس على مقعد نقيب الأطباء للغربية كل من الدكتور بهاء فهمي والدكتور بهاء الدين توفيق والدكتور هشام صبحي.



كما يتنافس على مقاعد أعضاء فوق السن 6 مرشحين لاختيار عضوين هم كل من الدكتور محمد غازي والدكتور نبيل الشيخ والدكتور أحمد عبد الشافي والدكتور السيد الماحى والدكتور جرجس رزق الله والدكتور حسين بريشة، بينما يتنافس على مقاعد تحت السن 5 مرشحين لاختيار عضوين، وهم الدكتور سامح فليفل والدكتور وائل زكريا والدكتور وليد جابر والدكتور احمد عبد المعطي السمنودي والدكتور احمد الشرقاوي .

