تونس.. نبيل القروي وقيس سعيد يتفقان بشأن الجهاز السري لحركة النهضة

بدأت المناظرة التلفزيونية بين المرشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية، قيس سعيد، ونبيل القروي، حيث يتوجه التونسيون الأحد 13 أكتوبر، إلى صناديق الاقتراع للتصويت.



وقال نبيل القروي إن "التطرف ناجم عن الفقر ولا بد من محاربته"، مضيفا أنه " لا بد من تشكيل محكمة مختصة تبحث في قضية الجهاز السري لحركة النهضة".



من جانبه قال المرشح قيس سعيد إن القانون يجب أن يطبق على الجميع من دون استثناء.



واعتبر قيس سعيد أن "قضية الجهاز السري لحركة النهضة من مسؤولية القضاء"، معربا عن رفضه وجود أي جهاز خارج إطار الدولة.