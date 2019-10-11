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رياضة

تصفيات يورو 2020.. إنجلترا تخسر من التشيك وتضيع فرصة التأهل

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:59 م
صدى البلد
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أحمد هاني
خسر المنتخب الإنجليزي 1-2 أمام التشيك، على أرضية ملعب "إدين آرينا"، ضمن المجموعة الأولى بتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

افتتح هارى كين شريط التهديف لمنتخب إنجلترا، بعد مرور 5 دقائق من ضربة جزاء، وعاد جاكوب برابيك فى تسجيل هدف التعادل لمنتخب التشيك سريعا، وبالتحديد فى الدقيقة التاسعة، لينتهى الشوط الأول بتعادل المنتخبين 1 – 1.

ونجح زدينيك اوندراسيك فى خطف هدف الفوز لمنتخب التشيك، فى الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة توقف رصيد منتخب إنجلترا، عند 12 نقطة بالتساوى مع التشيك، ولكن يتفوق منتخب الأسود الثلاثة بفارق الأهداف.
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