3 أسابيع على انطلاق بانوراما الفيلم الأوروبى الـ12

تستعد سينما زاوية بالقاهرة لاستضافة فعاليات الدورة الـ12 من بانوراما الفيلم الأوروبى والتى تقام فى الفترة من 6 وحتى 16 نوفمبر المقبل.



ويعرض خلال الدورة المقبلة حوالى٥٥ فيلمًا، بخلاف عدد من الفعاليات الأخرى.



وتهدف البانوراما إلى إثراء العملية الفنية مثل إقامة العديد من الحوارات واللقاءات مع العديد من الفنانين والسينمائيين المصريين والعالميين.



بانوراما الفيلم الأوروبي هي حدث فني أسسته شركة أفلام مصر العالمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تعرض خلاله العديد من الأفلام الروائية، والتسجيلية، والقصيرة التي أنتجت حديثًا.