يضم مهبط طائرة مروحية.. تفاصيل أول يخت فاخر في العالم يعمل بالهيدروجين

عرضت فضائية "سي ان ان" تقريرأ حول اول يخت فاخر في العالم يعمل بالهيدروجين.



كشفت الشركة الهولندية "ساينو" عن نموذج مصغر لذلك اليخت في معرض موناكو لليخوت الفاخرة، مطلقين عليه أسم "أكوا"، والذي يبلغ طولة الـ112 مترا وسرعته القصوي تبلع 17 عقدة.



كما ان اليخت يمتاز بمداه البعيد الذي يصل لـ 3750 ميلا بحريا، فضلا عن ضمه لحمام سباحة كبير بدون حواف ومهبط طائرات مروحة، بالإضافة لعدد من الغرف تسع لأقامة فاخرة لـ14 ضيفا.



