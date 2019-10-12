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حوادث

اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ خلية إمبابة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:00 ص
محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة
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أحمد مهدي
تصدر محكمة جنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، اليوم، حكمها فى إعادة محاكمة المتهم م. ح.، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية إمبابة».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني بسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين، أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة.

وكذلك الاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلًا عن إتهام حيازة الأسلحة النارية.
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