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ناموس عمال يقرص يا خويا.. حنان ماضي: شاركت في إعلانات اصبحت تاريخ.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:40 ص
حنان ماضي
حنان ماضي
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هاني حسين
قالت المطربة حنان ماضي، إنها شاركت في غناء اغنية أحد الإعلانات الشهيرة والتي كانت بعنوان « ناموس عمال يقرص يا خويا».

وأضافت حنان ماضي في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" شاركت في الكثير من الإعلانات من أجل توفير دخل لها".

وتابعت حنان ماضي:" الإعلانات والأغاني التي قمت بتأديتها اصبحت تاريخ"، مضيفة:" في مرة من المرات كنت متواجدة في الاستوديو للعزف على الكمان وطلب مني الموسيقار عمر خيرت أن أغني وعجبوا صوتي وكذا الأمر مع سيد حجاب وعلى الحجار".
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