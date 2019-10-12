ناموس عمال يقرص يا خويا.. حنان ماضي: شاركت في إعلانات اصبحت تاريخ.. فيديو

قالت المطربة حنان ماضي، إنها شاركت في غناء اغنية أحد الإعلانات الشهيرة والتي كانت بعنوان « ناموس عمال يقرص يا خويا».



وأضافت حنان ماضي في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" شاركت في الكثير من الإعلانات من أجل توفير دخل لها".



وتابعت حنان ماضي:" الإعلانات والأغاني التي قمت بتأديتها اصبحت تاريخ"، مضيفة:" في مرة من المرات كنت متواجدة في الاستوديو للعزف على الكمان وطلب مني الموسيقار عمر خيرت أن أغني وعجبوا صوتي وكذا الأمر مع سيد حجاب وعلى الحجار".

