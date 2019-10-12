ناموس عمال يقرص يا خويا.. حنان ماضي: شاركت في إعلانات اصبحت تاريخ.. فيديو

قالت المطربة حنان ماضي، إنها شاركت في غناء اغنية أحد الإعلانات الشهيرة والتي كانت بعنوان « ناموس عمال يقرص يا خويا».
وأضافت حنان ماضي في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" شاركت في الكثير من الإعلانات من أجل توفير دخل لها".
وتابعت حنان ماضي:" الإعلانات والأغاني التي قمت بتأديتها اصبحت تاريخ"، مضيفة:" في مرة من المرات كنت متواجدة في الاستوديو للعزف على الكمان وطلب مني الموسيقار عمر خيرت أن أغني وعجبوا صوتي وكذا الأمر مع سيد حجاب وعلى الحجار".
وأضافت حنان ماضي في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" شاركت في الكثير من الإعلانات من أجل توفير دخل لها".
وتابعت حنان ماضي:" الإعلانات والأغاني التي قمت بتأديتها اصبحت تاريخ"، مضيفة:" في مرة من المرات كنت متواجدة في الاستوديو للعزف على الكمان وطلب مني الموسيقار عمر خيرت أن أغني وعجبوا صوتي وكذا الأمر مع سيد حجاب وعلى الحجار".