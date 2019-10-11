Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

هارب منذ 2011 .. أحد أخطر مجرمي فرنسا في قبضة الشرطة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:19 م
خافيير ديبون المتهم
خافيير ديبون المتهم بذبح عائلته في فرنسا
Advertisements
رحيم يسري

تمكنت السلطات الفرنسية من الإيقاع بخافيير ديبون عقب 8 سنوات من هروبه بعد قتل عائلته، حيث كان مختفيا منذ 2011.

بحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فإنه تم القبض على خافيير في مطار جلاسكو باسكتلندا في اسكتلندا عند خروجه من إحدى الطائرات.

وأوضحت الصحيفة أنه كان يحمل هوية مزورة وبدا متنكرا لإخفاء هيئته، مشيرة إلى أنه هارب منذ ابريل 2011 ويحمل هوية مزورة وجواز سفر مسروق منذ 2011.

ويشتبه في أن خافيير هو من قتل زوجته اجنيس البالغة 48 وأطفالهم الأربعة في 21 ابريل 2011.


وعثرت الشرطة على جثثهم واكتشفوا أنه قد تم تقطيعها ودفنها في حديقة منزل العائلة، وعند إخراج رفاتهم وجد المحققون أن هناك جثة واحدة مفقودة وهي جثة الأب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

اول رد فعل رسمي من كهربا عقب هجوم مرتضى منصور عليه

كيف علق جمهور نانسي عجرم على سعر حذائها.. شاهد

مأساة.. وفاة وافدين بالسعودية في ظروف غامضة

موعد مباراة مصر وبتسوانا والقنوات الناقلة

منتخب مصر الأوليمبي يتعادل مع جنوب أفريقيا استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 عاما

شرط صادم من كاف يمنع عمل عصام عبدالفتاح بـ الاتحاد الإماراتي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف علق جمهور نانسي عجرم على سعر حذائها.. شاهد

أسوان أفضل مشتى في مصر .. تراث وطبيعة خلابة في حضن النيل

بـ الجمال .. مواكب الطرق الصوفية بالقليوبية في طريقها إلى مولد السيد البدوي ..صور