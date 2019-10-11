هارب منذ 2011 .. أحد أخطر مجرمي فرنسا في قبضة الشرطة



تمكنت السلطات الفرنسية من الإيقاع بخافيير ديبون عقب 8 سنوات من هروبه بعد قتل عائلته، حيث كان مختفيا منذ 2011.



بحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فإنه تم القبض على خافيير في مطار جلاسكو باسكتلندا في اسكتلندا عند خروجه من إحدى الطائرات.



وأوضحت الصحيفة أنه كان يحمل هوية مزورة وبدا متنكرا لإخفاء هيئته، مشيرة إلى أنه هارب منذ ابريل 2011 ويحمل هوية مزورة وجواز سفر مسروق منذ 2011.



ويشتبه في أن خافيير هو من قتل زوجته اجنيس البالغة 48 وأطفالهم الأربعة في 21 ابريل 2011.





وعثرت الشرطة على جثثهم واكتشفوا أنه قد تم تقطيعها ودفنها في حديقة منزل العائلة، وعند إخراج رفاتهم وجد المحققون أن هناك جثة واحدة مفقودة وهي جثة الأب.