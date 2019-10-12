اليوم.. الحكم على متهمي قضية هجوم الأهرامات

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، حكمها على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة» بعد أن قررت المحكمة إحالة أوراق سبعة متهمين لفضيلة مفتي الجمهورية.



وضمت قائمة المحالين إلى المفتي كل من: "عبد العال على وأحمد محمد حسن وحسن إبراهيم حلمي ويوسف عبد العال وموسى دسوقي وعبد الرحمن على وكريم حميدة".



يصدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.