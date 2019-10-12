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حوادث

حبس تشكيل عصابي نسائي تخصص في نشل المواطنين بمصر الجديدة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
حبس تشكيل عصابي نسائي
حبس تشكيل عصابي نسائي
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محمد العيسوى
أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس تشكيل عصابي نسائي يضم سيدتين تخصصتا في نشل المواطنين.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة أمام بنك مصر بميدان السبع عمارات دائرة القسم، اشتبهت القوة في سيدتين حال تواجدهما أمام البنك المشار إليه.

وباستيقافهما لاذت إحداهما بالفرار وتمكنت القوة من ضبطها، وضبط السيدة الأخرى، وبمناقشتهما عن سبب تواجدهما بمحل الضبط اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " المغافلة " حال خروجهم من البنوك ومكاتب الصرافة بتطوير مناقشتهما للربط بينهم وبين القضايا المجهولة اعترفتا بارتكاب 7 حوادث بذات الأسلوب.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمتين واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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