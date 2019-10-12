حبس متهمين قتلا جارهما في مشاجرة بالمرج

أمرت نيابة المرج بحبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما، لاتهامها بقتل جارهما.



البداية بلاغ إلى رئيس مباحث المرج، يفيد مقتل موظف، على الفور انتقلت قوة إلى مكان الحادث، وتبين نشوب مشاجرة بين الضحية واثنين من جيرانه، حيث قام أحدهما بطعنه في منطقة الفخذ، وسقط غارقًا في دمائه بالشارع وتوفي في الحال أمام الأهالى، وتبين أن سبب الجريمة خلافات الجيرة.



تم ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق التي أمرت بقرارها السابق.