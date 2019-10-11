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عمرو أديب: تهنئة السيسى لـ رئيس وزراء إثيوبيا أمر طبيعى.. شاهد

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:36 م
عمرو أديب
عمرو أديب
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حمزة شعيب
قال الإعلامى عمرو أديب، إن سبب فوز آبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، بجائزة نوبل للسلام، استطاعته إنهاء حرب دولته مع إريتريا، وبسبب ما أصلحه داخل الدولة الإثيوبية.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية بفيسبوك التهنئة لرئيس وزراء إثيوبيا، وأن فوزه بنوبل فخر لإفريقيا".

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامج تقديمه الحكايه، المذاع عبر قناة MBC مصر، ان الدولة الإثيوبية تبرأت من موقع إثيوبيا بالعربى، ونفت علاقتها به، وغير مسئولة عما يرد به من إساءة للدول المختلفة، لافتا إلى أن قناة الجزيرة القطرية مواظبة على نقل الأخبار من هذا الموقع المزيف، لإشعال الفتنة بين الجانبين المصرى والإثيوبى.

وأشار عمرو أديب إلى أن تهنئة الرئيس السيسي لآبى أحمد لا علاقة لها بالخلاف على المياه وسد النهضة، ولسنا فى حالة حرب، والعلاقة بين الدولتين طيبة وهناك مفاوضات بين قيادات الدولتين للوصول لاتفاق يرضى الطرفين.
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