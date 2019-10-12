أجندة الحوادث.. النظر في طعون رسوم البليت.. ومحاكمة المتهمين بـ خلية داعش الجيزة

الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ خلية إمبابة

أولى جلسات محاكمة المطرب ريكو بتهمة النصب

الحكم على متهمي قضية هجوم الأهرامات

تشهد ساحات المحاكم اليوم، السبت، العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام، حيث تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم، السبت، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة، نيابة عن وزير التجارة والصناعة، وعدد من شركات الحديد والصلب، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة القاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت «خام الحديد».كانت المحكمة قد أجلت نظر القضية في الجلسة الماضية للرد والاطلاع على المستندات وسماع المرافعات في كافة الطعون المُقدمة في القضية.كانت محكمة القضاء الإداري قررت إلغاء قرار وزير التجارة بالصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم على واردات البيلت بتاريخ 4 يوليو الماضي، إلا أنه رغم صدور قرار المحكمة واجب التنفيذ، إلا أن وزارة الصناعة، وكذلك مصلحة الجمارك لم يلتزما بتنفيذ هذا القرار حتى الآن.وتقدمت وزارة الصناعة والتجارة وعدد من المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة بطعون ضد قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم ٣٤٦ الخاص بفرض رسوم ١٥% على واردات خام البيلت.كما تصدر محكمة جنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، اليوم، حكمها فى إعادة محاكمة المتهم م. ح.، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية إمبابة».تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني بسكرتارية أحمد صبحي عباس.وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين، أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة.وكذلك الاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلًا عن إتهام حيازة الأسلحة النارية.وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة".عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.كان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أحال المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت عنه تحقيقات إيهاب العوضى وكيل أول النيابة برئاسة شريف عون رئيس النيابة، عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية، ووجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية.وكذلك قيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولًا باسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين.وتنظر محكمة جنح عابدين، اليوم، أولى جلسات محاكمة المطرب خالد صلاح الدين طه وشهرته «ريكو» في إتهامه بالنصب على أحد الأشخاص في مبلغ 25 ألف جنيه.وكان قد أقام المحامي وحيد الكيلاني وكيلًا عن حسن م.، جنحة مباشرة أمام محكمة جنح عابدين؛ يتهم فيها المطرب خالد صلاح الدين طه وشهرته "ريكو" بالنصب عليه في مبلغ 25 ألف جنيه.وقال المحامي وحيد الكيلاني في الدعوى، إنه تم الاتفاق بين موكله وريكو بأن يقوم الأخير بالعمل الغنائي لصالحه وتحت إشرافه، وحصل ريكو على مبلغ 25 ألف جنيه واستولى على المبلغ دون تنفيذ الاتفاق.وأضاف "الكيلاني" أن المطرب الشهير استعمل طريقة احتيالية ليحصل على المبلغ بأن أوهم موكله بمشروع غنائي كاذب، وقام ببث أمل كاذب لموكله بحصوله على ربح وهمي.وأوضح أن ريكو حصل على المبلغ برضاء موكله لكن بطريق التدليس وتوفر لديه خداع المجني عليه، وهذا مجرم وفق المادة 336 عقوبات.وتصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، حكمها على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة» بعد أن قررت المحكمة إحالة أوراق سبعة متهمين لفضيلة مفتي الجمهورية.وضمت قائمة المحالين إلى المفتي كل من: "عبد العال على وأحمد محمد حسن وحسن إبراهيم حلمي ويوسف عبد العال وموسى دسوقي وعبد الرحمن على وكريم حميدة".يصدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي.وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.