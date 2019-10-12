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توك شو

سلوى عثمان: دوري في سجن النسا نموذج لبعض السجانات

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:36 ص
سلوى عثمان
سلوى عثمان
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عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة سلوى عثمان، إن الخبرات الحياتية التي اكتسبتها، بالإضافة لشرح مخرج العمل الفني ساعدها على أداء دور السجانة في مسلسل "سجن النسا".

وأضافت "عثمان" في حوار مع برنامج "المساء مع قصواء" عبر فضائية TeN، أمس الجمعة، إنها في "السجانة" كان أول دور تؤديه ولم تقوم بعمل مكياج أو وضعت "حاجات بسيطة جدا منه"، متابعة: "اختلطت بالسجانات في عزبة السجن، وروحنا السجن نفسه وشوفنا السجانات بيتعاملوا إزاي مع السجينات".

وردت سلوى عثمان، على غضب السجانات من الصورة التي أظهرها مسلسل "سجن النسا"، قائلة: "الصورة مش شرط إنها تبقى منتشرة، ده نموذج مقدم وقد تكون لحالة واحدة، مش كل الناس حلوين ومش كل الناس وحشين".
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