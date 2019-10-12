المصري للفكر والدراسات: تركيا تدعم داعش بقوة منذ 2011.. فيديو

قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، إنه حذر سابقا من نقطة إعادة تنظيم داعش مرة أخرى في المنطقة العربية وأنه قد بنا توقعه وتحذيره السابق عند عدم وضع خطة محكمة ومفصلة توضح كيف سيتعامل المجتمع الدولي مع أكثر من 25 الف مقاتل من الرجال والنساء محتجزين في شمال سوريا والبعض منهم في العراق.



وأوضح خالد عكاشة، خلال حواره مع قناة "اكسترا نيوز" إن العراق استقرت إلى حد ما ولكن سوريا تمر بظروف استثنائية لان الوضع بها اصعب وإعداد تنظيم داعش الارهابي فيها أكبر وأنه كان هناك رفض كثير من الدول الأوروبية لاستلام المواطنين السوريين رفض صريح ومعلن من هذه الدول.



وأضاف مدير المركز المصري للفكر والدراسات، أن تنظيم داعش كان موجود في مناطق في سوريا كانت تخطط تركيا الدخول إلى هذه المنطقة وأن المشهد يشير الي أن تنظيم داعش الارهابي تم تدعيمه من خلال الطرف التركي بصورة كبيرة جدا طوال سنوات الأزمة السورية منذ عام 2011 حتي الآن.