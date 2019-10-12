خبير: نشهد الغزو التركي الثالث على سوريا.. وتخبط في الموقف الأمريكي

قال بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إننا نشهد الغزو التركي الثالث من نوعه على سوريا، مشيرا الى أن تركيا بدأت في أغسطس 2016 بعملية درع الفرات، وفي يناير 2018 بعملية غصن الزيتون ونحن نشهد العملية الثالثة.



وأضاف بشير عبد الفتاح في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الأطراف المتواجدة في سوريا هي القوات الأمريكية، والقوات والقواعد الروسية، وهناك وجود عسكري إيراني من الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى وجود غير مباشر لإسرائيل من خلال عمليات عسكرية".



وتابع بشير عبد الفتاح:" هناك تخبط وتضارب في المواقف الأمريكية، ففي البداية أعطى ترامب ضوء أخضر لأردوغان في مكالمة جمعتهما، وترامب لا يمكن أن يعلن انسحاب القوات الأمريكية إلا بعد أن يقوم أردوغان بتقديم تنازلات مقبولة على الصعيد الاستراتيجي لأمريكا ".

