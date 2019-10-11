بلقيس تنشر كواليس تصوير كليبها تعالى تشوف.. فيديو

نشرت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي، مقطع فيديو قصيرا في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، ظهر فيه كواليس تصوير كليبها الأخير «تعالى تشوف»، الذي طرحته حصريا بقناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.



وحصدت أغنية «تعالى تشوف» لـ بلقيس، أكثر من 10 ملايين مشاهدة منذ طرحها على قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 13 سبتمبر الماضي.



الأغنية من كلمات الشاعر سمير المجاري، وألحان مروان أصيل، وتوزيع رشيد محمد علي، وإخراج عبدالرفيع عبديوي، وتحت إشراف ومتابعة عصام حميش.



الجدير بالذكر أن الموزع المغربي رشيد محمد علي من أبرز الأسماء الفنية بالمغرب والوطن العربي، حيث حققت أغانيه التي اشتغل فيها مع فنانين مغاربة ملايين المشاهدات، وحققت نجاحا منقطع النظير، وتعاون مع أهم الأسماء كالفنانة أسماء المنور، حاتم عمور، سلمى رشيد، زينة الداودية، عبير براني، والتوأم صفاء وهناء والفنان الجزائري موك صايب.

