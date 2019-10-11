باكستان تكشف حقيقة طلب ولي العهد السعودي الحوار مع إيران

نفت وزارة الخارجية الباكستانية طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الوساطة مع إيران.



وأشارت فى بيان إلى أن السلطات بالمملكة العربية السعودية ادعت أن ولي العهد نقل رسالة إلى رئيس وزراء باكستان ليتم تسليمها إلى القيادة الإيرانية للحوار بين إيران والمملكة .



فيما أكدت الخارجية الباكستانية أن هذه التقارير لا تستند إلى أي أساس، موضحة أنه لم يتم إرسال مثل هذه الرسالة ، ولم تطلب المملكة من باكستان القيام بأي دور وساطة مع إيران.



كان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي زعم أن رئيس وزراء باكستان قدم رسالة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يطلب فيها الحوار مع طهران.