محمد أبو العينين يستجيب لصناع الخير ويتكفل بزراعة 100 قرنية

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إنه تحدث مع رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي للمساعدة في إتمام عمليات زراعة القرنية، التي وصلت لـ 250 حالة تحتاج للعلاج.



أضاف، "زمزم" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن تلك العمليات ستكلف أكثر من 12 مليون جنيه، نظرا لأن عملية زراعة القرنية تتكلف ما بين 30 إلي 40 ألف جنيه، مما كان يتطلب تدخل رجال الأعمال.



وأشار إلي أن رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي تدخل على الفور بتحويل 100 حالة لزراعة القرنية بالتعاون مع مؤسسة "أبو العينين" الخيرية، مؤكدا أنه فك وساهم في حل تلك الأزمة بشكل كبير.



وتابع، أن المرضى فرحوا كثيرا، نظرا لأن بنوك القرنية قد توقفت في مصر منذ عدة سنوات، ما يلزم باستيرادها من الخارج.