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تعليم

توضيح مهم من التعليم بشأن قيمة راتب الـ 120 ألف معلم المقرر التعاقد معهم

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:22 ص
راتب الـ 120 ألف
راتب الـ 120 ألف معلم المقرر التعاقد معهم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، أن الوزارة لن تعلن الان رقم محدد يكشف قيمة الراتب الذي سيحصل عليه الـ 120 ألف معلم المقرر أن تتعاقد معهم وزارة التربية والتعليم بعقود مؤقتة خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020.

وقال عمر في تصريحات له عبر جروب أدعم د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس آب : لو أعلنا المبلغ الآن فلن نستطيع تعديله ، "يبقى ليه نعلن دلوقتى رقم مع ان ممكن نخليه مبلغ اكبر"؟!

وأضاف عمر قائلًا : كل ما يمكن أن تفصح عنه وزارة التربية والتعليم الآن ، هو أن الراتب سيكون شامل التأمينات ، ولن يقل عن الراتب السابق اعتماده في مسابقة العقود المؤقتة السابقة.

وقال عمر موجها رسالته لكل من سجل بياناته على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم : طالما سجلت بياناتك والبوابة قبلت التسجيل خلال 10 ايّام ، أصبحت مؤهل للعمل بعد استيفاء الشهادات المهارية ، وبعد ذلك سيتم التكليف بالعمل ، إما الآن او خلال العام الحالي او خلال الأعوام القادمة حتى 2022.
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