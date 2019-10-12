Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

كذب وافتراء.. ساويرس يرد على متابع زعم مشاركة أوراسكوم في بناء سد النهضة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:04 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
Advertisements
محمد بدران
رد رجل الأعمال نجيب ساويرس، على أحد متابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر"، زعم، مشاركة شركة أوراسكوم والمقاولون العرب، في بناء سد النهضة، بدولة إثيوبيا.

وقال "ساويرس": فى تغريدة له "ولا أوراسكوم ولا المقاولين العرب شغالين، عيب الافتراء ده... ده لو خلص الشغل في العالم كله محدش يشتغل فيه ده.. تبقى خيانة!

واضاف :دي شركة إيطالي ولازم نمنعها من الشغل في مصر حتى! لازم تتأكد قبل ما تكتب كذب زي ده.. عيب".
كذب وافتراء.. ساويرس يرد على متابع زعم مشاركة أوراسكوم في بناء سد النهضة
كذب وافتراء.. ساويرس يرد على متابع زعم مشاركة أوراسكوم في بناء سد النهضة
كذب وافتراء.. ساويرس يرد على متابع زعم مشاركة أوراسكوم في بناء سد النهضة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من الرئيس السيسي علي تطورات قضية سد النهضة .. فيديو

العرب يدعمون مصر فى ملف سد النهضة.. شكرى طرح على نظرائه صعوبات مسار المفاوضات.. والرد: أمن مصر المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى

متخلوش حد يشتغلكم .. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين..فيديو

ترشيحاتنا

حقيقة تجاهل محمد صلاح له في أزمته الصحية.. مؤمن زكريا يرد

لو حقه مجاش هقعد في بيتي .. أول تعليق من محافظ المنوفية على واقعة شهيد الأخلاق.. فيديو

مش هتصدق.. رانيا يوسف بفستان جديد تشعل انستجرام

مأساة.. وفاة وافدين بالسعودية في ظروف غامضة

البترول تكشف سبب الهبوط الاضطراري لطائرتها الهليكوبتر في البحر

بسبب محمد صلاح.. عارضة الأزياء تتخلى عن العري على غلاف GQ.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء الخميسي تبهر جمهورها بفستان جديد.. صور

كيف علق جمهور نانسي عجرم على سعر حذائها.. شاهد

أسوان أفضل مشتى في مصر .. تراث وطبيعة خلابة في حضن النيل