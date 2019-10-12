كذب وافتراء.. ساويرس يرد على متابع زعم مشاركة أوراسكوم في بناء سد النهضة

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس، على أحد متابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر"، زعم، مشاركة شركة أوراسكوم والمقاولون العرب، في بناء سد النهضة، بدولة إثيوبيا.



وقال "ساويرس": فى تغريدة له "ولا أوراسكوم ولا المقاولين العرب شغالين، عيب الافتراء ده... ده لو خلص الشغل في العالم كله محدش يشتغل فيه ده.. تبقى خيانة!



واضاف :دي شركة إيطالي ولازم نمنعها من الشغل في مصر حتى! لازم تتأكد قبل ما تكتب كذب زي ده.. عيب".

