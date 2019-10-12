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تعليم

غدا.. فتح باب التحويل لهذه الفئات بين كليات جامعة الأزهر

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر
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محمد شحتة
قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، فتح باب التحويل للفئات "إعادة القيد، السنوات السابقة، المعادلات" بدءا من غدا الأحد حتي الخميس المقبل الموافق 17 أكتوبر.

وأوضح، المحرصاوي، أنه ينبغي عند التحويل، مراعاة الضوابط الآتية: بالنسبة للبنين يجب استيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية المراد التحويل إليها أو نقل القيد إليها عام حصول الطالب على الثانوية الأزهرية.

وبالنسبة للبنات ينبغي التحويل بين الكليات والشعب المتناظرة دون النظر إلى الحد الأدنى للقبول مراعاة لاغتراب الطالبات، ونقل القيد بين الكليات غير المتناظرة يكون باستيفاء الحد الأدنى للقبول عام حصول الطالبة على الثانوية الأزهرية، وكذلك التحويل إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة "فصول الفيوم" وشعبة الشريعة والقانون بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة من الشعب المتناظرة فقط.

ويكون التحويل مركزيا من خلال الإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة على أن يقوم الطالب أو الطالبة بسداد الرسوم المقررة للتحويل.

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