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رياضة

اخبار الرياضة.. منتخب مصر الأوليمبي يتعادل مع جنوب أفريقيا.. إيقاف لاعب ليفربول.. أول رد فعل من كهربا بعد هجوم مرتضى منصور

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:54 م
إسماعيل محمود
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي...

اول رد فعل رسمي من كهربا عقب هجوم مرتضى منصور عليه

وجه محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق افيس البرتغالي، رسالة لوالده حيث دعا له بطول العمر.


صدمة .. إيقاف لاعب ليفربول بسبب سخريته من هذا اللاعب.. تفاصيل

أعلن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم ، إيقاف هارفي إيليوت لاعب نادي ليفربول لمدة 14 يومًا ، وذلك بسبب سخريته من هاري كين مهاجم نادي توتنهام وقائد المنتخب الإنجليزي.


جمهور محمد صلاح يفتح النار عليه بعد غلاف GQ.. تفاصل

بعدما نشر محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، صورًا له من غلاف مجلة GQ البريطانية، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

منتخب مصر الأوليمبي يتعادل مع جنوب أفريقيا استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 عاما

فرض التعادل بهدف لكل فريق، على أحداث مباراة منتخبي مصر الأوليمبي وجنوب إفريقيا، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما منذ قليل، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي تقام بمصر الشهر المقبل.

الصراع يشتعل.. الزمالك يتواصل مع كهربا لإعادته للقلعة البيضاء

يقوم مجلس نادي الزمالك بمحاولات في الساعات الجارية لإنهاء أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق بشكل ودي وغلق الباب على رحيله إلى الأهلي.
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