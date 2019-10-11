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رئيس وزراء فلسطين: صامدون ونقاوم من أجل إنهاء كابوس الاحتلال.. فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:53 م
رئيس وزراء فلسطين
رئيس وزراء فلسطين
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هاني حسين
قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني صامد ويدافع عن الأقصى ويحاول أن ينتهي من كابوس الاحتلال.

وأضاف أشتية، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"،: "الاحتلال يحاول أن ينقض على الجغرافيا والأرض والماء وكل مفاصل الحياة للشعب الفلسطيني والفلسطينيين يقاومون لإنهاء الاحتلال".

وتابع محمد أشتية:" الشعب الفلسطيني يرى أنه جزءا لا يتجزأ من الأمة العربية ويعيش في أكناف بيت المقدس، والفلسطيني يبتسم ألما ويتوجع ضمن الألم العربي الأوسع"، مضيفا:" نحن فلسطينيون ولكننا عرب مسلمون ومسيحيون، وولدنا لنكون على أرض فلسطين".
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