اخبار الحوادث.. الجزيرة تواصل الفبركة.. كشف لغز ذبح الست ذوات في البحيرة.. أزمة نفسية وراء انتحار فتاة كفر الزيات

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم.
إيده خفيفة .. ضبط لص سرق 14 فيزا كارت لمواطنين بـ طنطا
في اخبار الحوادث أنه تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربيه اليوم من ضبط لص تخصص فى سرقة الفيزا كارت من المسنين أمام ماكينات السحب الآلي في حملة أمنية بشوارع مدينة طنطا.. للمزيد اضغط هنا
أزمة نفسية وراء انتحار فتاة بـ الحبة السامة بمنزلها فى كفر الزيات
كما جاء بـ اخبار الحوادث أنه انتحرت فتاة فى مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم أثر تناول حبة الغلال السامة وذلك لمرورها بأزمة نفسية وظروف عائلية.. للمزيد اضغط هنا
الجزيرة تواصل الفبركة .. حقيقة تجمع مواطنين أمام منزل الطالب ضحية المنوفية
كذلك جاء بـ اخبار الحوادث أنه تناولت صفحة "الجزيرة – مصر" على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" خبرا عن قيام متظاهرين اليوم فى مدينة تلا (بمحافظة المنوفية) بالتوجه أسفل منزل الطالب محمود البنا "الذى توفى يوم 9 الجارى متأثرًا بإصابته التى حدثت نتيجة تعدى ثلاثة طلاب عليه باستخدام "مطواة" على إثر مشادة بينهم".. للمزيد اضغط هنا
قرار تاريخى لـ مجلس الدولة.. خمسة ضوابط لتنظيم انتداب القضاة
وجاء بـ اخبار الحوادث أنه فى قرار هو الأول من نوعه فى تاريخ مجلس الدولة , يضع المجلس الخاص لمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين خمسة ضوابط لتنظيم ندب قضاة مجلس الدولة فى ضوء النص الدستورى الذى استثنى إجازة الندب للجهات القضائية واللجان ذات الاختصاص القضائى وإدارة شئون العدالة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبرات القضاة وبما يكفل تفرغهم لإنجاز قضايا مصالح المواطنين.. للمزيد اضغط هنا
شهيد الاخلاق ..والد ضحية الغدر بالمنوفية: ابني مات بسبب تربيته السليمة وهذا مطلبي.. صور
وفي اخبار الحوادث أنه داخل منزل صغير وصوت القرآن يملأ المكان واشخاص يتوافدون للعزاء، جلس والد محمود البنا ضحية الغدر أبن مركز تلا بمحافظة المنوفية ووالدته يتلقيان العزاء في نجلهما الأكبر والوحيد الذى راح ضحية استهتار 3 شباب قرروا الانتقام منه بمطواة لمعاتبته لاحدهم على نهر فتاة بعرض الشارع ومحاولة التعدى عليها بالضرب الا انهم لقنوه درسا قاسيا اودى بحياته وتركوه سائلا في دمه وفروا هاربين.. للمزيد اضغط هنا
أخو جوزها خلص عليها.. كشف لغز ذبح الست ذوات في البحيرة
كذلك جاء بـ اخبار الحوادث أنه نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة فى كشف غموض العثور على جثة ربه منزل مذبوحة أمام منزلها بقرية برج رشيد وبها عدة طعنات، وجرح قطعى بالرقبة حيث توصلت جهود البحث إلى أن مرتكب الجريمة شقيق زوج المجنى عليها بسبب خلافات بينهما.. للمزيد اضغط هنا
إيده خفيفة .. ضبط لص سرق 14 فيزا كارت لمواطنين بـ طنطا
في اخبار الحوادث أنه تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربيه اليوم من ضبط لص تخصص فى سرقة الفيزا كارت من المسنين أمام ماكينات السحب الآلي في حملة أمنية بشوارع مدينة طنطا.. للمزيد اضغط هنا
أزمة نفسية وراء انتحار فتاة بـ الحبة السامة بمنزلها فى كفر الزيات
كما جاء بـ اخبار الحوادث أنه انتحرت فتاة فى مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم أثر تناول حبة الغلال السامة وذلك لمرورها بأزمة نفسية وظروف عائلية.. للمزيد اضغط هنا
الجزيرة تواصل الفبركة .. حقيقة تجمع مواطنين أمام منزل الطالب ضحية المنوفية
كذلك جاء بـ اخبار الحوادث أنه تناولت صفحة "الجزيرة – مصر" على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" خبرا عن قيام متظاهرين اليوم فى مدينة تلا (بمحافظة المنوفية) بالتوجه أسفل منزل الطالب محمود البنا "الذى توفى يوم 9 الجارى متأثرًا بإصابته التى حدثت نتيجة تعدى ثلاثة طلاب عليه باستخدام "مطواة" على إثر مشادة بينهم".. للمزيد اضغط هنا
قرار تاريخى لـ مجلس الدولة.. خمسة ضوابط لتنظيم انتداب القضاة
وجاء بـ اخبار الحوادث أنه فى قرار هو الأول من نوعه فى تاريخ مجلس الدولة , يضع المجلس الخاص لمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين خمسة ضوابط لتنظيم ندب قضاة مجلس الدولة فى ضوء النص الدستورى الذى استثنى إجازة الندب للجهات القضائية واللجان ذات الاختصاص القضائى وإدارة شئون العدالة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبرات القضاة وبما يكفل تفرغهم لإنجاز قضايا مصالح المواطنين.. للمزيد اضغط هنا
شهيد الاخلاق ..والد ضحية الغدر بالمنوفية: ابني مات بسبب تربيته السليمة وهذا مطلبي.. صور
وفي اخبار الحوادث أنه داخل منزل صغير وصوت القرآن يملأ المكان واشخاص يتوافدون للعزاء، جلس والد محمود البنا ضحية الغدر أبن مركز تلا بمحافظة المنوفية ووالدته يتلقيان العزاء في نجلهما الأكبر والوحيد الذى راح ضحية استهتار 3 شباب قرروا الانتقام منه بمطواة لمعاتبته لاحدهم على نهر فتاة بعرض الشارع ومحاولة التعدى عليها بالضرب الا انهم لقنوه درسا قاسيا اودى بحياته وتركوه سائلا في دمه وفروا هاربين.. للمزيد اضغط هنا
أخو جوزها خلص عليها.. كشف لغز ذبح الست ذوات في البحيرة
كذلك جاء بـ اخبار الحوادث أنه نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة فى كشف غموض العثور على جثة ربه منزل مذبوحة أمام منزلها بقرية برج رشيد وبها عدة طعنات، وجرح قطعى بالرقبة حيث توصلت جهود البحث إلى أن مرتكب الجريمة شقيق زوج المجنى عليها بسبب خلافات بينهما.. للمزيد اضغط هنا