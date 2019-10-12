منصور كباش نقيبًا لأطباء أسوان

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات التجديد النصفى للنقابة الفرعية للأطباء بمحافظة أسوان اليوم عن فوز الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان السابق بمقعد النقيب.



كما أسفرت نتائج انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للأطباء بمحافظة أسوان عن مقاعد فوق 15 سنة فاز بمقعدي العضوية كل من الدكتور حامد مكي والدكتور حسام عبد الفهيم .



وأسفرت النتائج أيضًا عن الفوز بمقعدى العضوية على مقاعد تحت 15 سنة كل من الدكتور محمود عبد العزيز والدكتور ربيع محمد على .