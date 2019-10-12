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محافظات

منصور كباش نقيبًا لأطباء أسوان

السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:53 ص
انتخابات الاطباء
انتخابات الاطباء
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شاذلى عبد الفتاح
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات التجديد النصفى للنقابة الفرعية للأطباء بمحافظة أسوان اليوم عن فوز الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان السابق بمقعد النقيب.

كما أسفرت نتائج انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للأطباء بمحافظة أسوان عن مقاعد فوق 15 سنة فاز بمقعدي العضوية كل من الدكتور حامد مكي والدكتور حسام عبد الفهيم .

وأسفرت النتائج أيضًا عن الفوز بمقعدى العضوية على مقاعد تحت 15 سنة كل من الدكتور محمود عبد العزيز والدكتور ربيع محمد على .
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