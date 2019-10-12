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مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 12/10/2019على الصعيد المهني والعاطفى والصحى

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:35 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزي القارئ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 12 اكتوبر-تشرين الاول 2019 ،وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الك لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك

:برج الحمل

مهنيًا: توقع اليوم عملًا إبداعيًا أو خبرًا مهمًا أو مشروعًا تتضح معالمه ويريحك من بعض الاعباء التى كنت تعانى منها الفترة الماضية
عاطفيًا: تتجدد العواطف وتشتد الروابط متانة وتستيعد ثقة الشريك وتقرر تمضية أطول وقت ممكن معه
صحيًا: عليك التخفيف قدر الإمكان من تناول اللحوم النيئة والسوشي لأنها المسبب الأكبر للكوليسترول

￼برج الثور:

مهنيًا: تواجه بعض العراقيل المهنية التى تعكر صفو عملك،لكنك لن تكون عاجزًا عن مواجهتها وستنجح وتنتصر فى النهاية وتكون انت الرابح الاكبر
عاطفيًا: لن تجد نفسك إلا مطواعًا لآراء الشريك علمًا أنها قد تكون في غير مصلحتك لكن الفلك ينصحك بعدم الانبطاح دوما
صحيًا: وضعك الصحي الدقيق لم يعد يحتمل أي تراجع، سارع فورًا إلى طبيبك

برج الجوزاء:

مهنيًا: لا تدع الآخرين يزعزعون ثقتك بنفسك وكن حازمًا في قراراتك، فأنت أدرى بمصلحتك وركز فكل قرارتك قبل التنفيذ عاطفيًا: بادر إلى وضع حد لكل ما من شأنه أن يسيء إلى العلاقة بالشريك، بعضهم يحاول تشويه صورتك أمامه ويفشل صحيًا: طفرة جلدية مفاجئة قد يكون سببها الإكثار من المأكولات الحامية أو التوابل


برج السرطان:

مهنيًا: مناخ إيجابي لتطوير قدراتك العملية، استفد من هذا الأمر قدر المستطاع ولا تدع الفرص تفوتك وهناك ايضا ارباح مادية فى الافق
عاطفيًا: تغاضي الشريك عن تجاوزاتك فرصة لك لتغير تعاملك معه، وهنا يفرض الحذر نفسه وتؤدي الحكمة دورًا كبيرًا
صحيًا: أنت قادر بإرادتك الصلبة على التخلص من السمنة واستعادة عافيتك ونشاطك

برج الاسد:

مهنيًا: قد تفرض رأيًا أو تحقّق رغبة فى مجالك العملي ، كأن تُعيّن في منصب أو تحتل مركزًا أو ما شابه او تحقق نقاط عالية اذا كنت تدرس
عاطفيًا: كن ناضجًا واترك الأمور تسير بهدوء وتكيّف مع الأمر الواقع ولا تقاومه، ولن تكون إلا رابحا
صحيًا: مارس برودة أعصابك على محيطك ولا تفقدها، وخذ الأمور بروية

￼برج العذراء:

مهنيًا: أنت مدعو إلى التّحفظ ولو أنّ الفرص المهنية جديدة متاحة أمامك، أمور طارئة قد تحصل وحظوظ لم تخطر بالبال
عاطفيًا: تغيّرات مفاجئة تطال وضعك العاطفي وتضعك أمام مسؤوليات كبيرة قد تعجز عن القيام بها
صحيًا: أنت دائم التوتر ومعرض لاضطرابات نفسية ما يجعلك تعتقد أنك تشكو أمراضًا خطرة


:برج الميزان

مهنيًا: تحديد الأهداف في مسيرتك المهنية مهمّ جدًا ويوفّر عليك الكثير من الجهود غير المبرَّرة فالتخطيط الجيد هو سر النجاح فى جميع المجالات
عاطفيًا: تكون بعض تفاصيل المرحلة المقبلة سببًا في عدم علاقة ما، فحاول أن تتغاضى عن التفاصيل الصغيرة
صحيًا: العقبات الصغيرة لن تشكل عائقًا أمام إصرارك على متابعة تمارينك اليومية

برج العقرب:

مهنيًا: قد تقلق بشأن وضع طارىء فى مجالك العملي، فلا توقع عقدًا ولا تسافر وكن واعيًا واضيا ينصحك الفلك بان لا تجازف اليوم فى البورصة
عاطفيًا: أخبار حلوة وتطورات زاهرة وتخوض غمار علاقة فريدة من نوعها وتعرف تطورًا يفرحك ويريحك
صحيًا: كما تحرص باستمرار على تفقد رصيدك في المصرف، تفقد وضعك الصحي أيضًا لدى الطبيب المختص


برج القوس:

مهنيًا: لا تقدم على مشروع جديد قبل أن تنهي التزاماتك إزاء مشروع حالي لأن الأمر رهن بنجاحه أو بعدمه وتراكم الاشغال والمشاريع قد يادى بيها الى الفشل
عاطفيًا: لا تقدم اليوم على مغامرات عاطفية جديدة، بل أنت مدعو إلى التأني والحذر في هذا الشأن
صحيًا: نفّذ قدر الإمكان الإرشادات الغذائية، وإذا أحسست بالانزعاج راجع أخصائي التغذية

￼برج الجدي

مهنيًا: تحاول أن تنهي مهمة شكلتعائقًا بالنسبة إليك الفترة الماضية لتنطلق بمشروع جديد مهم جدًا قد ينقلك نقلة نوعية فى حياتك
عاطفيًا: تنتابك شكوك تجاه الحبيب وتشعر أنه غامض، بينما الحقيقة أنت من يكتنفه الغموض فحاول ان تكون واضح مع الشريك اكثر
صحيًا: خفّف قدر الإمكان من تناول المشروبات الغازية ولا سيما خلال تناولك الطعام

￼برج الدلو:

مهنيًا: تتخلّص من بعض خيبات الأمل، وتكون قادرًا على النهوض مجددًا والمضي قدمًا في إنجاز ما خطّطت له
عاطفيًا: احذرك اليوم من الاستفزاز مع الشريك لانه غير مستحبّ على الإطلاق، لأن ردّ فعل الشريك قد يكون مكلفًا، انتبه وكن حذر
صحيًا: لا تجازف بصحتك من أجل مكاسب مادية رخيصة، لأن الصحة هي الأغلى

برج الحوت:

مهنيًا: تتراجع الحظوظ وتضطر إلى ان تتكيف مع ظروف جديدة، تطورات في حياتك المهنية تتطلب الكثير من الحرص
عاطفيًا: تسعى إلى الإمساك بزمام الأمور وتشعر بأنّك مسيطر على الأوضاع، فتتقدّم بخطى ثابتة أكثر من السابق
صحيًا: التمارين الصباحية مفيدة قبل تناول الطعام أو أي مشروب منبه، وتساعد ايضا عضلات القلب والدماغ
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