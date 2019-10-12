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أخبار البلد

اهم الاخبار.. رئيس وزراء أثيوبيا لـ السيسي: نؤكد على تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة.. أبو العينين يهنئ آبي أحمد على حصوله جائزة نوبل للسلام

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:36 ص
اهم اخبار مصر اليوم
اهم اخبار مصر اليوم
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محمد صبيح
نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية اليوم الجمعة عدد من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء اثيوبيا.. أبي أحمد: نؤكد على تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة

السفير المصري في موسكو يناقش آخر الاستعدادات لعقد قمة روسيا أفريقيا

عطل فني.. الوطنية للإعلام توضح أسباب انقطاع البث عن قنواتها

أبو العينين يهنئ آبي أحمد: حل أزمة سد إثيوبيا سيستحق عنه جائزة نوبل للسلام للمرة الثانية

البابا تواضروس: مصر تربطها بفرنسا علاقات قوية

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