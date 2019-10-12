اهم الاخبار.. رئيس وزراء أثيوبيا لـ السيسي: نؤكد على تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة.. أبو العينين يهنئ آبي أحمد على حصوله جائزة نوبل للسلام

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية اليوم الجمعة عدد من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء اثيوبيا.. أبي أحمد: نؤكد على تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة
السفير المصري في موسكو يناقش آخر الاستعدادات لعقد قمة روسيا أفريقيا
عطل فني.. الوطنية للإعلام توضح أسباب انقطاع البث عن قنواتها
أبو العينين يهنئ آبي أحمد: حل أزمة سد إثيوبيا سيستحق عنه جائزة نوبل للسلام للمرة الثانية
البابا تواضروس: مصر تربطها بفرنسا علاقات قوية
البترول تكشف سبب الهبوط الاضطراري لطائرتها الهليكوبتر في البحر
تراجع 14 جنيها.. الذهب يواصل الانخفاض بتعاملات الأسبوع الماضي
التأمين الصحي الشامل.. إجراء عملية قلب دقيقة لطفل بـ بورسعيد مجانًا | شاهد
علي جمعة: لفظ من أسماء الله الحسنى يكشف الغمة ويسبب النصر
CNN: سقوط قذائف تركية قرب موقع للقوات الأمريكية شمال سوريا
قرار عاجل من ترامب بشأن العقوبات على تركيا
السعودية تتأهب.. إرسال 3 آلاف جندي أمريكي وسربين لطائرات مقاتلة وبطاريات باتريوت..تفاصيل
عيد ميلاد الهضبة.. عمرو دياب لوّن الموسيقى بأجمل الأغاني لأكثر من 30 عامًا
أغنية جابوا سيرته لـ أصالة تحصد 16.3 مليون مشاهدة.. فيديو
منتخب مصر الأوليمبي يتعادل مع جنوب أفريقيا استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 عاما
رونالدو يقود البرتغال لاكتساح لوكسمبورج بثلاثية في تصفيات يورو 2020
تمتد للإمارات وعُمَان.. أمطار على 11 منطقة بالسعودية غدًا
أخو جوزها خلص عليها.. كشف لغز ذبح الست ذوات في البحيرة
مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ببنها
السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء اثيوبيا.. أبي أحمد: نؤكد على تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة
السفير المصري في موسكو يناقش آخر الاستعدادات لعقد قمة روسيا أفريقيا
عطل فني.. الوطنية للإعلام توضح أسباب انقطاع البث عن قنواتها
أبو العينين يهنئ آبي أحمد: حل أزمة سد إثيوبيا سيستحق عنه جائزة نوبل للسلام للمرة الثانية
البابا تواضروس: مصر تربطها بفرنسا علاقات قوية
البترول تكشف سبب الهبوط الاضطراري لطائرتها الهليكوبتر في البحر
تراجع 14 جنيها.. الذهب يواصل الانخفاض بتعاملات الأسبوع الماضي
التأمين الصحي الشامل.. إجراء عملية قلب دقيقة لطفل بـ بورسعيد مجانًا | شاهد
علي جمعة: لفظ من أسماء الله الحسنى يكشف الغمة ويسبب النصر
CNN: سقوط قذائف تركية قرب موقع للقوات الأمريكية شمال سوريا
قرار عاجل من ترامب بشأن العقوبات على تركيا
السعودية تتأهب.. إرسال 3 آلاف جندي أمريكي وسربين لطائرات مقاتلة وبطاريات باتريوت..تفاصيل
عيد ميلاد الهضبة.. عمرو دياب لوّن الموسيقى بأجمل الأغاني لأكثر من 30 عامًا
أغنية جابوا سيرته لـ أصالة تحصد 16.3 مليون مشاهدة.. فيديو
منتخب مصر الأوليمبي يتعادل مع جنوب أفريقيا استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 عاما
رونالدو يقود البرتغال لاكتساح لوكسمبورج بثلاثية في تصفيات يورو 2020
تمتد للإمارات وعُمَان.. أمطار على 11 منطقة بالسعودية غدًا
أخو جوزها خلص عليها.. كشف لغز ذبح الست ذوات في البحيرة
مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ببنها