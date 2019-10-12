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منوعات

يرجى القراءة بعد التسخين .. طالبة تحصل على الدرجة النهائية بحيلة ذكية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:55 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تفاجأ الطلاب في جامعة "مي" اليابانية عندما حصلت إحدى الطالبات على الدرجة النهائية في الإختبارات البحثية التي طلبت منهم ، نظرا لأنهم عندما شاهدوا ورقتها البحثية المطلوبة وجدوا أنها قدمت ورقة بيضاء بلا محتوى ولكن مكتوب عليها 4 كلمات "يرجى القراءة بعد التسخين" .

ولكن تبين فيما بعد أن الطالبة أدهشت الجميع بالبحث التي كتبته بطريقة ما قديمة من خلال إستخدام طريقة " أبو ريداشي " السرية التي كان يتعامل بها النينجا قديما ، وفقا لما ورد في " بي بي سي " .

تعتمد تلك الطريقة السرية على استخدام طريقة كتابة تسمى "أبو ريداشي" فهي تكتب عن طريق إستخدام مستخلص فول الصويا الممزوج بالماء مما يجعل الكلمات غير مرئية، إلى أن يقوم الفرد بتسخين الرسالة فتظهر الكتابة مرة أخرى.

ذهل الأساتذة في الجامعة بطريقة تفكير الطالبة " إيمي هاغا " البالغة من العمر 19 عامًا ، لذلك قررت الجامعة إعطاءها الدرجة النهائية لبحثها وخروجها عن المألوف.
يرجى القراءة بعد التسخين .. طالبة تحصل على الدرجة النهائية بحيلة ذكية
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