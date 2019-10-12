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أخبار العالم

إسبانيا توجه صفعة قوية لـ تركيا بسبب غزوها سوريا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:12 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
شنت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارجاريتا روبلز، الجمعة، هجومًا حادًا على تركيا بسبب عدوانها الغاشم على الشمال السوري تحت مسمى عملية "درع السلام".

وقالت روبلز في تصريحات نقلها صحيفة "الباييس" الإسبانية، إن بلادها قد تسحب صواريخ "باتريوت" المنتشرة على الحدود التركية السورية.

وأضافت: "في حالة تفاقم الوضع شمال سوريا ستقترح إسبانيا على حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنه لم يعد من المنطقي الحفاظ على هذه المنظومة الدفاعية".

وتابعت الوزير الإسبانية: "إذا استمر التصعيد العسكري التركي في سوريا، فإن إسبانيا ستطرح مسألة سحب صواريخها المنتشرة على الحدود التركية أمام الناتو، وستلتزم بما يقرره الحلف".

وأكدت روبلز أن العدوان التركي على شمال شرق سوريا ليس مهمة إسبانية وإنما مهمة لحلف شمال الأطلسي، مشيرة إلى أن مدريد تراهن على السلام وترفض أي تصعيد.

وكان هذا ثالث هجوم تشنه تركيا مع فصائل سورية موالية لها في شمال سوريا، بعد هجوم أول في العام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية عدة، وثان عام 2018 سيطرت على أثره على منطقة عفرين في شمال سوريا.
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