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رياضة

أحمد رمزي: مدير الكرة في الزمالك لابد أن يملك هذه الصفات

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:27 ص
جهاز الفني لنادي
جهاز الفني لنادي الزمالك
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حسن العمدة
يرى أحمد رمزي نجم الزمالك الأسبق، أن منصب مدير الكرة في القلعة البيضاء، لابد أن يتعين فيه شخص تتوفر فيه سمات معينة.

قال رمزي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "لا يمكن أن ننكر الجهد المبذول من المسئولين في الزمالك خاصة الصفقات الجديدة، لكن مدير الكرة في الزمالك لابد أن يكون مارس اللعبة".

واختتم : "لا أقصد مجرد ممارسة كرة القدم، لكن لابد أن يكون مارسها على مستوى عالي جدًا محليًا ودوليًا".
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