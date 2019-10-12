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اقتصاد

1.8 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:00 ص
سكن مصر
سكن مصر
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محمد صبيح
سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 74.7% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.2% والعرب على 9.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 72.2 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 32.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.6 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 24.4 % و سجل العرب 9.1 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1856 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 548.9 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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