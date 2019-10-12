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رياضة

أخبار النادي الأهلي.. مفاجأة للمارد الأحمر قبل لقاء النجم الساحلي

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:30 ص
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالتالي:

صراع ثلاثي شرس داخل النادي الأهلي.. تعرف على التفاصيل

- أعلن النادي الأهلي عن مسابقة لاعب شهر سبتمبر الماضي، والتي شهدت انطلاقة الموسم الجديد بالنسبة للفريق الأحمر.

فرصة أخيرة لـ صالح جمعة.. فايلر يمهله 60 يوما للرجوع لمستواه وإلا الرحيل

- كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن موقف صالح جمعة لاعب الوسط سوف يتم حسمه في يناير المقبل خاصة مع حالة الاستياء الشديدة من قبل رينيه فايلر المدير السويسري من عدم التزامه والشائعات الكثيرة التي تطارده.

اتحاد الكرة يكشف حقيقة احتفال 3 حكام بفوز الأهلى بـ درع الدوري

- كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة حقيقة تواجد 3 حكام فى احتفالية النادى الأهلي بالفوز بدرع الدوري الممتاز رقم 41 التى أقيمت فى احد الفنادق الكبرى بمحافظة الجيزة.

خاص.. النجم الساحلي يحسم الجدل حول هذا الأمر قبل مواجهة الأهلي

- أوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، النجم الساحلي في مواجهة من العيار الثقيل مع النادي الأهلي، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في الثاني من نوفمبر المقبل.

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أخبار النادي الأهلي.. مفاجأة للمارد الأحمر قبل لقاء النجم الساحلي

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