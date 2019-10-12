أخبار النادي الأهلي.. مفاجأة للمارد الأحمر قبل لقاء النجم الساحلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالتالي:- أعلن النادي الأهلي عن مسابقة لاعب شهر سبتمبر الماضي، والتي شهدت انطلاقة الموسم الجديد بالنسبة للفريق الأحمر.- كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن موقف صالح جمعة لاعب الوسط سوف يتم حسمه في يناير المقبل خاصة مع حالة الاستياء الشديدة من قبل رينيه فايلر المدير السويسري من عدم التزامه والشائعات الكثيرة التي تطارده.- كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة حقيقة تواجد 3 حكام فى احتفالية النادى الأهلي بالفوز بدرع الدوري الممتاز رقم 41 التى أقيمت فى احد الفنادق الكبرى بمحافظة الجيزة.- أوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، النجم الساحلي في مواجهة من العيار الثقيل مع النادي الأهلي، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في الثاني من نوفمبر المقبل.