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مرأة

طموح ومجتهد وتبحث عن الكمال ...12 أكتوبر نصيحة الأبراج لك

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 12 أكتوبر فإن ذلك يعني أنك طموح ومجتهد وتبحث عن الكمال في كل شيء.. لديك أيضا إصرار على إدارة أمورك وتحسن التصرف، لكنك تميل كثيرا للتردد.

نصيحة:

هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.
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