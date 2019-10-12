تفاصيل وشروط الحصول على شقة في مشروع سكن مصر

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تمت الموافقة على طرح دائم للوحدات السكنية "الأرضي والأخير" المتبقية من المشروعات السابق طرحها مثل مشروعى "سكن مصر" للإسكان المتوسط، و"جنة" للإسكان الفاخر، وإتاحتها للمواطنين بصفة مستمرة، وذلك بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online) من خلال بنك التعمير والإسكان، وبخصم على سعر المتر الذي سيتم البيع به، ويُعاد العرض على مجلس الإدارة بعد 6 أشهر.



وأضاف الوزير، أن الموافقة نصت على أن يكون الطرح (online) عبر موقع بنك التعمير والإسكان جميع الوحدات السكنية "الأرضي والأخير" المتبقية من أطروحات الهيئة للتخصيص بنظام أسبقية الحجز.



وأشار إلى أن المعاملة المالية تكون بسداد مقدم حجز بقيمة 50 ألف جنيه من قيمة الوحدة بحد أدنى، على أن تتم مراعاة قيمة مقدم الحجز وفقا لنوعيات الإسكان، واستكمال سداد 10% إضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.



كما يجوز سداد باقي قيمة الوحدة كالتالي: سداد دفعات ربع سنوية بقيمة 10 آلاف جنيه لحين استلام الوحدة في حالة عدم جاهزية الوحدة للتسليم الفوري، وسداد 15% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وباقي ثمن الوحدة يتم سداده بإحدى الطرق الآتية، على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات دون فوائد، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، بحسب الوزير.



وأوضح أنه يمكن سداد باقي القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين فيما يزيد على الـ3 سنوات تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى 2% + (0.5 % مصاريف تحصيل) ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام، وبشرط ألا يكون قد سبق للمتقدم وزوجته وأولاده القصر الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض بمشروع الإسكان الاجتماعي، ويمكن تخصيص أكثر من وحدة للأسرة الواحدة.

