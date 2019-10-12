نشاط الأحزاب في يوم.. الحرية يقضي ليلة في حب مصر احتفالا بذكرى نصر أكتوبر.. وتغييرات بالحركة الوطنية

فى ذكرى نصر أكتوبر.."الحرية المصرى" يقضى ليلة في حب مصر

تشكيل لجنة انضباط بحزب الحركة الوطنية ببورسعيد

احتفل حزب الحرية المصري برئاسة د. صلاح حسب الله وحضور الأمين العام أحمد مهنى ود. أحمد إدريس أمين التنظيم وطارق عبده أمين محافظة الدقهلية وهلال الشيخ أمين ميت غمر وأمين مساعد الدقهلية ود جيهان البيومي أمينة المرأة على مستوى الجمهورية ومؤمن السيد أمين الاتصال السياسي وأحمد القططي عضو الهيئة العليا، والنائب إيهاب السلاب عضو الهيئة العليا وقيادات الحزب بالمحافظة بالذكرى الـ46 على انتصار السادس من اكتوبر عام 1973.كان من أبرز الحضور اللواء طيار مقاتل أحمد المنصوري من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والذى أشاد في كلمته بدور رجال وسيدات مصر فى الحفاظ على الدولة المصرية موضحا أن ما قدمه في شبابه من بطولات هو أقل ما يمكن أن يقدمه لتراب هذا البلد العظيم وترحم على زملائه من شهداء أكتوبر.وفي كلمة رئيس الحزب د. صلاح حسب الله تناول بالشرح والتحليل البطولات التى حققها صقور قواتنا المسلحة الباسلة فى هذا الانتصار مشيدا بوقوف الشعب المصرى كله خلف قواته المسلحة وتحمل المواطن المصري الحر مسؤوليته تجاه مصر وأرسل حزب الحرية المصرى برقية شكر للقائد والزعيم عبد الفتاح السيسي على ما قدمه لمصر من رفعة وسمو وانجازات وبرقية شكر لقواتنا المسلحة على مابذلته وتبذله من أجل مصر للحفاظ على استقرار وأمان مصر داخليا وخارجيا وبرقية شكر للشرطة المصرية الباسلة ورسالة اعتزاز على أرواح شهدائنا من الجيش والشرطة على ماقدموه من غالى ونفيس من أجل مصر.واختتم الدكتور صلاح حسب الله كلمته موجها رسالة للمواطن المصري الحر بأن يصطف خلف رئيسه وجيشه وشرطته وأن يحافظ على وطنه ويواجه جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر خاصة فى الأكاذيب والسموم والشائعات التى تبثها الآلة الإعلامية ومنصات السوشيال ميديا التابعة لجماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.وقال الدكتور صلاح حسب الله ان الشباب المصرى عليه ان يعى جيدا الحرب الشرسة المستهدفة لتدمير وطنه وأن الشباب عليه مسؤولية في الداخل كالجندي عل الحدود للحفاظ على تاريخنا وصنع مستقبلنا وقضى جميع الحاضرين وقيادات وشباب وكوادر حزب الحرية المصرى ليلة فى حب مصر احتفاء بانتصارات السادس من اكتوبر عام 1973.قررت نجله هلال الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة بورسعيد، تشكيل لجنة الانضباط الخاصة بالحزب، بناء على القرار رقم 53 لسنة 2019 الصادر في ٨ من شهر اكتوبر الجاري من حاتم الدالي، عضو الهيئة العليا والذي كان يشغل آنذاك قائمًا بأعمال رئيس الحزب، وبتكليف من اللواء رؤوف السيد علي، رئيس الحزب وبعد الإطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، وأيضا بعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب.وجاء تشكيل لجنة الانضباط برئاسة الأمين العام نجله هلال، وبعضوية الأمين العام المساعد وامين الشباب أ/ اسلام زيدان أمين التنظيم د/أحمد المليجي ، وبعضوية أمينة المرأة بالمحافظة م/رولي سلطان وبعضوية أمين العضوية بالمحافظة أ/ أية ابراهيموتختص تلك اللجنة بتحقيق قدر من التوازن في العلاقة بين قيادات وأعضاء الحزب في كل أمانة ومتابعة أي مشاكل طارئة أو أي إساءات قد تصدر من البعض ضد الكيان الحزبي.وكان حاتم الدالي القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، قد قرر تشكيل لجنة للانضباط بكل أمانة من أمانات الحزب بجميع محافظات الجمهورية علي أن تكون برئاسة أمين عام الحزب بالمحافظة وعضوية أمين التنظيم وأمين الشباب وأمين العضوية وأمينة المرأة.وقال حاتم الدالى، فى بيان له إن اللجنة تختص بتحقيق قدر من التوازن في العلاقة بين قيادات وأعضاء الحزب في كل أمانة ومتابعة اي مشاكل طارئة أو أي إساءات قد تصدر من البعض ضد الكيان الحزبي مشددًا على أنها تتولى ايضًا رصد اي مشكلة تثار والتحقيق فيها وبحث جوانبها وإعداد تقرير بشأنها مرفق بعدد من التوصيات بشأن الموضوع محل البحث ورفعة لأمانة التنظيم المركزية بالأمانة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .وأردف حاتم الدالي قائلًا : إن أمانة التنظيم المركزية تختص ببحث كافة التوصيات التي ترفع إليها من لجنة الانضباط بكل محافظة واتخاذ ما تراه مناسبا بشأن كل واقعة على حده وبعد التشاور مع الأمين العام.